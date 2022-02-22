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Политолог Рожин обратил внимание на растерянность Киева после выступления Путина

Политика
Политолог Рожин обратил внимание на растерянность Киева после выступления Путина
Pr Scr youtube.com  /  Нейромир-ТВ

Москва, 22 февраля. Развитие ситуации в Донбассе происходит не в русле тех сценариев, на которые рассчитывал Киев. Об этом сообщил политолог Борис Рожин.

Украинский лидер Владимир Зеленский не стал принимать каких-то решений по итогам заседания СНБО страны. Кроме того, обсуждение вопроса о признании Россией республик Донбасса и вовсе было отложено на неопределенное время. Политолог Борис Рожин уверен, что это демонстрирует явную растерянность Киева после сложившийся ситуации.

«Президент Зеленский отказался принимать какие-либо решения по итогам заседания СНБО Украины, на котором был объявлен перерыв... Судя по всему, ситуация на Донбассе явно развивается не в русле тех сценариев, на которые рассчитывали в Киеве, отсюда и наблюдаемая растерянность», — отметил Рожин.

По его мнению, сейчас стратегию будет разрабатывать американская сторона. После этого «марионеткам в Киеве» пришлют «методичку для дальнейших действий».

Растерянность Украины вызвана выступлением российского лидера Владимира Путина. Он во время 56-минутной речи объяснил, почему необходимо именно сейчас признать независимость Донецкой и Луганской народных республик.

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