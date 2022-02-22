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Турчак: признание независимости ЛДНР продиктовано желанием России защитить людей

Политика
Турчак: признание независимости ЛДНР продиктовано желанием России защитить людей
er.ru  /  Официальный сайт партии &quot;Единая Россия&quot;

Москва, 22 февраля. Признание независимости ДНР и ЛНР продиктовано желанием России защитить людей, так как жители Донбасса заслужили право жить мирно и свободно. Об этом заявил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Он отметил, что путь к свободе и признанию занял несколько лет. Однако партия «Единая Россия» с самого начала оказывала всестороннюю поддержку жителям Донбасса и продолжит делать это дальше.

«Решение признать независимость Донецкой и Луганской народной республики продиктовано желанием России защитить людей, которые там проживают. На протяжении почти восьми лет они отстаивали свое право говорить на родном языке, чтить свою историю и своих, а не навязанных героев. Жители Донбасса заслужили право жить мирно и свободно, а не выживать. И сегодня сделан важный и долгожданный для них шаг», — сказал Турчак.

Ранее президент России Путин подписал указ о признании независимости республик Донбасса. В своей речи он отметил, что после распада СССР Москва неоднократно помогала бывшим советским республикам, и Украина в их числе.

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донбасс независимость турчак
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