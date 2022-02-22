Пять новых автобусов появятся в пассажирском автопарке Ноябрьска

Ноябрьск, 22 февраля. Новые автобусы марки NEFAZ уже поступили на баланс предприятия «Пассажирские перевозки». Их производство расположено на территории башкирского города Нефтекамск.

Внутри пассажирских автобусов находятся 44 посадочных места. Каждая единица транспорта оснащена двумя печками и двойными стеклами, что обеспечивает комфорт граждан даже в холодную погоду.

Производители внедрили в конструкцию системы ГЛОНАСС. В салонах расположены два монитора. Выход первых двух автобусов на линию запланирован уже на 22 февраля, передает региональное издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на руководителя администрации Ноябрьска Алексея Романова.

На территории Киргизии ранее стартовало первое в стране производство автобусов. Один из них уже лично протестировал глава республики Садыр Жапаров, сев за руль транспортного средства.