Срочное заседание Совбеза ООН поддержали в США

Вашингтон, 22 февраля. Вашингтон поддержал проведение срочного заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Украины. Об этом сообщил постпред США при организации Линда Томас-Гринфилд.

Постпред заявила, что признание независимости ЛНР и ДНР якобы влечет за собой угрозу мировому порядку. О срочном заседании Совбеза ООН попросил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала письмо США в ООН о «планах вторжения» на Украину. В своем заявлении она отметила, что Вашингтон вновь ссылается на информацию, полученную из непонятных источников, выдавая ее при этом за абсолютно достоверную.