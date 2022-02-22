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Срочное заседание Совбеза ООН поддержали в США

  /   Обновлено: 22 февраля 2022 04:32
Политика
Срочное заседание Совбеза ООН поддержали в США
wikipedia.org  /  Coalition for the ICC / CC BY-SA 2.0

Вашингтон, 22 февраля. Вашингтон поддержал проведение срочного заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Украины. Об этом сообщил постпред США при организации Линда Томас-Гринфилд.

Постпред заявила, что признание независимости ЛНР и ДНР якобы влечет за собой угрозу мировому порядку. О срочном заседании Совбеза ООН попросил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала письмо США в ООН о «планах вторжения» на Украину. В своем заявлении она отметила, что Вашингтон вновь ссылается на информацию, полученную из непонятных источников, выдавая ее при этом за абсолютно достоверную.

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сша совбез ЛНР и ДНР
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