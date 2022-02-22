Глава Никарагуа назвал признание Россией ЛДНР мерой урегулирования конфликта на Украине

Москва, 22 февраля. Президент Никарагуа Даниэль Ортега оценил признание президентом России Владимиром Путиным независимости Луганской и Донецкой народных республик с точки зрения урегулирования украинского кризиса.

Глава центральноамериканского государства считает, что последствия противостояния Киева и Донбасса могли быть более жесткими без вмешательства в ситуацию России. По словам Даниэля Ортеги, подписанный Путиным 21 февраля документ поможет этого избежать.

Российский лидер в понедельник в рамках заседания национального Совета безопасности выслушал доклады первых лиц государства по ситуации на Украине. Большая часть выступавших высказалась за признание суверенитета республик. С аналогичным обращением незадолго до этого к президенту России обратились лидеры ЛНДР Денис Пушилин и Леонид Пасечник. В итоге Путин принял решение о необходимости признания самостоятельности Донбасса, о чем сообщил в обращении к гражданам страны.