Москва, 22 февраля. Президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донбасса. Американские аналитики высказали свою точку зрения о принятых мерах.

Как предположил директор Института Рона Пола за мир и процветание Дэниэл Макадамс, к признанию независимости Донбасса подтолкнуло нежелание Запада учитывать обеспокоенность РФ в сфере безопасности. И Минские соглашения погубило его высокомерие, пишет РИА Новости.

«Минские соглашения мертвы, но убил их не Путин. Это произошло из-за высокомерия Запада и его отказа признать, что у России, как и у США и их союзников, также есть законные опасения в сфере безопасности, по которым она, как и любая другая страна, не согласна идти на компромисс», — отметил аналитик.

По мнению экс-помощника главы Минфина США Пола Робертса, Украина сможет обернуть себе на пользу решение России. Так президент Владимир Зеленский сможет противостоять попыткам Вашингтона применять украинскую армию против жителей Донбасса.

Обострение в Донбассе спровоцировали действия Украины и ее союзников с Запада. По мнению депутата Виталия Милонова, глава РФ Владимир Путин принял правильное решение о суверенитете ЛНР и ДНР.