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Губернатор Ленобласти Дрозденко поддержал решение Путина о признании ЛДНР

Политика
Губернатор Ленобласти Дрозденко поддержал решение Путина о признании ЛДНР
lenobl.ru  /  Пресс-служба правительства Ленинградской области

Санкт-Петербург, 22 февраля. Президент России Владимир Путин ранее подписал договор о признании независимости республик Донбасса. Соответствующее решение главы государства прокомментировал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Он выразил уверенность, что все это время Россия следовала пути дипломатии, из-за чего вопрос о признании приходилось откладывать. В связи с этим так долго назревавшее решение президента можно лишь поддержать.

«Как и большинство жителей России поддерживаю решение президента РФ Владимира Путина по признанию независимости ЛНР и ДНР. Уверен, что только неукоснительное стремление России к решению вопроса народных республик исключительно путём дипломатии и взаимного уважения заставляло так долго откладывать это решение, в то время как жители Донбасса, отвергнутые и уничтожаемые Киевом, были вынуждены выживать в прифронтовой полосе», — отметил Дрозденко.

Губернатор также добавил, что жители Ленобласти всегда умели разделять чужую боль, поэтому они готовы принять беженцев. На сбор гуманитарной помощи уже откликнулись все районы области, а волонтеры и активисты организуют места временного размещения.

Ранее поезд с беженцами из Донбасса прибыл в Нижний Новгород. Всего город принял около тысячи человек.

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