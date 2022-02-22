Социолог Копатько указал на «жесткий настрой» Путина во время признания ЛДНР

Санкт-Петербург, 22 февраля. Обращение российского президента Владимира Путина и последующее признание независимости ЛДНР заставили страны взять секундную паузу и подумать, что теперь будет дальше. Об этом заявил социолог Евгений Копатько.

Решение Путина ознаменовало собой приход новой реальности, отметил специалист. При этом нельзя было не заметить особенный настрой российского президента. Он был жестким, а сравнить его нельзя даже со знаменитой мюнхенской речью. И теперь благодаря этому люди в Донецке почувствовали себя по-другому. Об этом Копатько заявил в эфире Медиагруппы «Патриот».

«Все страны теперь будут думать ,что делать дальше. Многие начнут думать, прежде чем предпринимать какой-то шаг. Путин акцентировал внимание, что нельзя бросать Донбасс, он выступал за людей в первую очередь, которые уже восемь лет подвергается обстрелам», — отметил Копатько.

Обращение Путина было адресовано не только россиянам, но и всем гражданам ЛДНР и Украины, заметил социолог. Поэтому сейчас о дальнейших событиях задумались не только лидеры других стран, но и простые жители Харькова, Днепропетровска, Львова и других городов.

Политолог Иван Скориков, в свою очередь, отметил, что плюсы из события смогут извлечь и другие государства. В частности, Украина и США.