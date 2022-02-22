Украинские военные обстреляли запрещенным оружием три населенных пункта в ДНР

Донецк, 22 февраля. Армия Украины за минувшие три часа открывала огонь по трем населенным пунктам в Донецкой Народной Республике, используя в том числе мины запрещенного калибра. Соответствующую информацию привело представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

Нападению подверглись населенные пункты Таврическое, Петровское и Озеряновка. В сторону последней Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили семь мин калибром 82 миллиметра и 10 гранат из АГС. По Таврическому и Петровскому попали 12 мин запрещенного минскими договоренностями калибра 120 миллиметров.

В понедельник президент России Владимир Путин подписал указ о признании суверенитета Луганской и Донецкой народных республик. В Кремле российский лидер также подписал с главами ЛНР и ДНР Леонидом Пасечником и Денисом Пушилиным соглашение о дружбе и взаимной помощи.