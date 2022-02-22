Луганский публицист Заславская: признание ЛДНР является исполнением воли народа

Санкт-Петербург, 22 февраля. Признание Донецкой и Луганской народных республик в первую очередь отражает волю народа Донбасса. Она была выражена еще на референдуме восемь лет назад, заявила редактор газеты «Камертон», публицист Елена Заславская.

Специалист отметила, что признание республик ожидали с замиранием сердца. Особенно на это повлияла обострившаяся ситуация и тревожные новости с фронта. Теперь ЛДНР на официальном уровне может просить помощь. Об этом Заславская заявила в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот».

«Только вчера вечером на весь город раздался взрыв. Мне позвонили родители, которые живут в центре и были очень взволнованными. Я начала искать в СМИ хоть какую-то информацию о том, что произошло. По сведениям, случилась диверсия, был взорван автомобиль главы центра по координации прекращения огня. Хозяйничают диверсанты», — поделилась Заславская.

Публицист добавила, что сейчас каждый гражданин республик согласился встать на защиту. Такое желание выражают все независимо от социального статуса, возраста и профессии. Все это происходит потому, что люди устали от восьмилетнего конфликта и хотят простого мира.

Ранее Россия и ЛДНР подписали соглашения о совместной охране границ Донбасса. Они рассчитаны на десять лет.