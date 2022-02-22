Белый дом не смог подтвердить слухи в СМИ о «вводе» российских войск в Донбасс

Вашингтон, 22 февраля. Американская администрация не может подтвердить слухи в западных СМИ о «вводе» Россией войск на территорию ЛДНР. Соответствующее заявление сделал высокопоставленный представитель Белого дома в рамках брифинга.

Этой ночью президент США Джо Байден подписал указ о введении пакета санкционных ограничений в отношении Луганской и Донецкой народных республик. В администрации американского лидера подчеркнули, что в случае ухудшения обстановки Вашингтон готов ввести куда более жесткие рестрикции.

«У меня нет информации для вас по поводу этих перемещений (войск)», — сказал чиновник на просьбу отреагировать на соответствующие сообщения в СМИ.

В понедельник, 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании суверенности Донбасса и заключил с главами ЛНР и ДНР Леонидом Пасечником и Денисом Пушилиным соглашение о дружбе и взаимной помощи. Вечером того же дня российский лидер выступил в прямом эфире с обращением к согражданам.