Россия и ЛДНР намерены консультативно решать вопросы совместной обороны

Москва, 22 февраля. Россия и признанные Луганская и Донецкая народные республики планируют вести постоянные консультации в рамках контроля стабильной обстановки на территориях Донбасса.

Консультативное взаимодействие сторон будет осуществляться в случае возникновения опасений в вопросах безопасности хотя бы у одного из участников соглашений. Речь идет о реализации пунктов договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и ЛДНР.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал постановление, признающее страной суверенитет Донбасса. Это произошло сразу после того, как глава государства обратился к нации по вопросу напряженной обстановки на территории юго-восточной Украины.