Россия раскусила Запад: политолог Крутаков о признании независимости ЛНР и ДНР

Признание Луганской и Донецкой народных республик — тема №1 в информационном пространстве не только России, но и всех западных СМИ. 21 февраля президент России Владимир Путин заявил о признании независимости этих территорий, что стало важной страницей в новейшей истории.

«Россия осознала, чем дольше терпеть — тем хуже будет ситуация. Я думаю, что были какие-то стратегические договоренности достигнуты с Си Цзиньпином, во время поездки в Китай о союзнических отношениях и дальнейшем экономическом росте и развитии, потому что мир идет к созданию биполярии — двух кредитно-денежных систем, двух финансовых систем», — заявил в беседе с ФАН политолог Леонид Крутаков.

Народные новости / Дмитрий Астрахань

По словам эксперта, Москва сразу поняла суть игры, которую затеял Запад. Россия смогла достойно ответить на информационное нагнетание и постановочную эвакуацию европейских и американских дипломатов из Киева.

«Ответ России был в том, что начали стариков, детей и женщин увозить с Донбасса — мы понимаем вашу игру. Но тут же надо вспомнить заявление про европейскую безопасность и встречу с Макроном, и информацию о том, что Байден готов встретиться с Путиным по этим основам европейской безопасности, которые они проигнорировали, когда им такое письмо было направлено», — высказался Крутаков.

Он отметил, что этим решением Западу было показано, что не только им можно действовать исходя из собственных интересов, теперь и Россия будет так поступать — будет играть в ту игру, в которую играют они.