Новая геополитическая реальность: политолог Атаманенко о признании независимости ЛНР и ДНР

Президент РФ Владимир Путин сделал первые шаги к формированию новой геополитической реальности в мире путем признания независимости Луганской и Донецкой народных республик. Такого мнения придерживается политолог, заместитель программного директора Форума молодых политологов России «Дигория» Артемий Атаманенко. В разговоре с ФАН он объяснил свою позицию.

Так, по мнению эксперта, Россия не собирается более мириться с ситуацией, которая сложилась в мире после распада СССР.

«Стремление доминирования НАТО над всеми процессами в Европе, над тем, что Украина в течение нескольких лет активно превращается в "анти-Россию" и по сути становится источником конкретной военной опасности», — говорит политэксперт.

Также Атаманенко обращает внимание на то, что признание ЛНР и ДНР говорит о том, что РФ независима в своей политике и в принятии любых решений руководствуется своими интересами.

Федеральное агентство новостей /

Не оставил без внимания политолог и еще один неожиданный поворот — фактический обстрел территории РФ со стороны Украины и перехват украинских диверсантов.

«Конечно, и ответ на все действия, связанные с нарушением безопасности России, должен быть компетентным, своевременным, жестким, но при этом выверенным. Очевидно, что первые шаги по построению новой геополитической реальности, в которой Россия не будет мириться с теми процессами, которые ее не устраивают, признание суверенитета ДНР и ЛНР — это первый шаг в формировании этой реальности», — заключил эксперт.

К слову, принятие независимости ЛНР и ДНР произошло, несмотря на предостережения со стороны стран НАТО. Многие государства начали говорить о возможных санкциях против РФ. Тем не менее ряд стран уже поддержали решение российского руководителя.