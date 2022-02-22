Народный фронт готовится к открытию представительств в ДНР и ЛНР

Москва, 22 февраля. Представительства Общероссийского народного фронта (ОНФ) в ближайшее время появятся на территории Донецкой и Луганской народных республик, заявил глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

Деятельность ОНФ на территории республик Донбасса будет нацелена на оказание помощи местному населению. По словам Кузнецова, жители России и ЛДНР являются одним народом.

«Народный фронт в ближайшее время откроет в Донецкой и Луганской народных республиках свои представительства. Наша задача - и дальше помогать людям, ведь мы один народ и своих не бросаем», — цитирует его ТАСС.

Решение президента России Владимира Путина признать независимость республик Донбасса стало историческим событием, считает Кузнецов. Он добавил, что члены ОНФ в настоящее время активно работают в Ростове, чтобы помогать беженцам.

Путин вечером 21 февраля официально признал суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были заключены договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.