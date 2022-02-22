Евросоюз готовит точечные санкции против России за признание суверенности Донбасса

Брюссель, 22 февраля. Постоянные представители Европейского союза 22 февраля приступят к подготовке точечных рестрикций против Москвы за признание ею независимости ЛДНР. Соответствующее заявление сделали в представительстве Франции, на данный момент председательствующей в ЕС.

Похожее заявление ранее озвучили глава Евросовета Шарль Мишель и руководитель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. В совместном заявлении политики пообещали принять санкционные ограничения за признание суверенитета Луганской и Донецкой народных республик.

«Украина. Совещание COREPER II в 9:30 (11:30 по Москве) для запуска процедуры подготовки точечных санкций, которые были анонсированы», — следует из сообщения.

В понедельник, 21 февраля президент России Владимир Путин подписал документ о признании независимости Донбасса. Вечером этого же дня глава государства обратился по данному вопросу к согражданам.