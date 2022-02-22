Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 февраля 04:41
04:35
Общество
Пять новых автобусов появятся в пассажирском автопарке Ноябрьска
04:32
Политика
Срочное заседание Совбеза ООН поддержали в США
04:28
Политика
Глава Никарагуа назвал признание Россией ЛДНР мерой урегулирования конфликта на Украине
04:26
Политика
Аналитик Макадамс: Запад своим высокомерием убил Минские соглашения
04:26
Политика
Политолог Елисеева сравнила признание независимости ЛНР и ДНР с воссоединением Крыма и России
04:23
Политика
Губернатор Ленобласти Дрозденко поддержал решение Путина о признании ЛДНР
04:19
Политика
Социолог Копатько указал на «жесткий настрой» Путина во время признания ЛДНР
04:16
Происшествия
Украинские военные обстреляли запрещенным оружием три населенных пункта в ДНР
04:07
Политика
Луганский публицист Заславская: признание ЛДНР является исполнением воли народа
04:06
Политика
Белый дом не смог подтвердить слухи в СМИ о «вводе» российских войск в Донбасс
Все новости

Евросоюз готовит точечные санкции против России за признание суверенности Донбасса

Политика
Евросоюз готовит точечные санкции против России за признание суверенности Донбасса
ФБА «Экономика сегодня»

Брюссель, 22 февраля. Постоянные представители Европейского союза 22 февраля приступят к подготовке точечных рестрикций против Москвы за признание ею независимости ЛДНР. Соответствующее заявление сделали в представительстве Франции, на данный момент председательствующей в ЕС.

Похожее заявление ранее озвучили глава Евросовета Шарль Мишель и руководитель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. В совместном заявлении политики пообещали принять санкционные ограничения за признание суверенитета Луганской и Донецкой народных республик.

«Украина. Совещание COREPER II в 9:30 (11:30 по Москве) для запуска процедуры подготовки точечных санкций, которые были анонсированы», — следует из сообщения.

В понедельник, 21 февраля президент России Владимир Путин подписал документ о признании независимости Донбасса. Вечером этого же дня глава государства обратился по данному вопросу к согражданам.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Евросоюз готовит точечные санкции против России за признание суверенности Донбасса
санкции донбасс евросоюз и россия
Комментировать