Глава ПАСЕ Кокс намерен обсудить вопрос признания Россией независимости ЛДНР

Брюссель, 22 февраля. Решение России о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик вызвало широкий резонанс в международном сообществе. Этот вопрос предложил обсудить на встрече постоянного комитета ПАСЕ в Берлине 11 марта глава организации Тони Кокс.

В своем заявлении он раскритиковал решение Москвы и заявил о нарушении норм международного права. Кроме того, по словам Кокса, резолюция Москвы в отношении ЛДНР якобы является несоблюдением Минских соглашений.

«Присоединяюсь к заявлению генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич о том, что признание Российской Федерацией Донецкой и Луганской народных республик является нарушением международного права и представляет одностороннее нарушение минских соглашений», — заявил глава ПАСЕ.

На это событие также отреагировал президент Франции Эммануэль Макрон. По итогам заседания совета обороны страны он заявил, что необходимо ввести новые санкции против России.