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Зеленский инициировал экстренный саммит в «нормандском формате»

Политика
Зеленский инициировал экстренный саммит в «нормандском формате»
instagram.com  /  @zelenskiy_official

Киев, 22 февраля. Киев созвал экстренную встречу «нормандской четверки» на фоне признания Москвой независимости Луганской и Донецкой народных областей. Соответствующее заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время своего обращения к согражданам.

По словам украинского лидера, Киев «ничего никому не отдаст». Глава государства также утверждает, что его страна намерена решать все вопросы на дипломатическом поприще и таким образом урегулировать ситуацию в стране. Зеленский заявил в своем обращении к украинцам, что созвал специальное заседание ОБСЕ из-за признания Москвой суверенитета ДНР и ЛНР.

В понедельник президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донбасса. Вечером того же дня российский глава выступил с видеообращением к соотечественникам в прямом эфире.

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