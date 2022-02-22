Политолог Скориков указал на преимущества для Украины и США от признания ЛДНР

Санкт-Петербург, 22 февраля. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. По мнению политолога, эксперта института стран СНГ Ивана Скорикова, этим решением должны быть довольны как Соединенные Штаты, так и Украина.

Для первых теперь есть повод для призывов к объединению вокруг Вашингтона, отметил специалист. Помимо этого, Соединенныее Штаты смогут продолжить и дальше демонизировать Россию, а также вводить новые санкции. Вторые же теперь разрушат оковы ненавистных Минских соглашений, а Зеленский поднимет рейтинг и начнет готовиться к перевыборам, заявил политолог в эфире Медиагруппы «Патриот».

«Печальной ситуация будет для Олафа Шольца (канцлер ФРГ — Прим. ФАН). Он находится в тяжелом положении. Германия вынужденно попала в объятья со Штатами — этот союз ФРГ не выгоден. Берлин плотно сотрудничает с Россией и Шольцу сейчас не позавидуешь», — добавил Скориков.

При этом главным результатом признания является тот факт, что теперь республики смогут избежать лишних жертв, отметил эксперт. Отличным примером являются Южная Осетия и Абхазия, где за 14 лет после аналогичного решения не погиб ни один солдат. Кроме того, о признании грезили жители Донбасса на протяжении восьми лет. Некоторые и вовсе ждали этого события более 30 лет.

На решение о признании республик уже отреагировали Соединенные Штаты. Белый дом отметил, что подписание соответствующего указа «было ожидаемым».