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Зеленский обратился к украинцам после признания Россией независимости ЛДНР

  /   Обновлено: 22 февраля 2022 03:19
Политика
Зеленский обратился к украинцам после признания Россией независимости ЛДНР
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 22 февраля. Зеленский выступил с видеообращением к украинцам после признания Россией независимости ЛДНР. По словам украинского лидера, границы его страны останутся прежними вопреки указам Путина.

В ночь с 21 на 22 февраля президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к соотечественникам в связи с признанием Россией независимости Луганской и Донецкой народных республик. Украинский лидер заявил, что «международно признанные границы Украины» останутся прежними.

«Украина верна дипломатическому пути урегулирования ситуации в стране», — сообщил президент.

По словам Зеленского, Киев «ничего и никому не отдаст», а Россия якобы грубо нарушила Минские соглашения. Украинский президент также провел экстренные переговоры с Белым домом и заручился поддержкой Джо Байдена.

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