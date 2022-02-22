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США заявили о готовности вернуть дипломатов на Украину уже в среду

Политика
США заявили о готовности вернуть дипломатов на Украину уже в среду
state.gov  /  U.S. Department of State

Вашингтон, 22 февраля. Американские власти заявили о возможном возращении дипломатов на Украину уже 23 февраля в случае, если «российского вторжения» не произойдет.

Американские дипломаты, эвакуированные в Польшу уже в среду могут вернуться на Украину, в случае, если российского «вторжения» не произойдет. Об этом сообщили со ссылкой на администрацию США Telegram-канал «Милитарист».

Ранее США отдали приказ всем дипломатам на Украине переместиться в Польшу из-за угрозы «российского вторжения». В Кремле при этом опровергали любые сообщения Запада о якобы готовящемся нападении на соседнюю страну.

Тем не менее представитель Пентагона в понедельник огласил новую точную дату атаки ВС РФ. По мнению американской разведки наступление могло быть развернуто в любой момент 21 февраля, однако прогнозы разведки так и не сбылись.

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