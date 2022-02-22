Bloomberg: эвакуированных во Львов дипломатов США вывозят в Польшу

Киев, 22 февраля. Вывезенных американских дипломатов из Киева во Львов теперь эвакуируют в Польшу. Об этом сообщил Bloomberg.

Израиль также переносит основное посольство из Киева во Львов. По сообщению МИД страны, полная эвакуация дипломатической миссии из страны пока невозможна, однако своих граждан они попросили покинуть территорию Украины незамедлительно.

Ранее МИД Великобритании перевел своих дипломатов во Львов, однако часть служащих осталась в Киеве. Также они добавили, что продолжают наблюдать за ситуацией на Украине.