Кулеба призвал созвать заседание Совбеза ООН после признания независимости Донбасса

Киев, 22 февраля. Украина призывает созвать заседание Совета Безопасности ООН на фоне признания суверенитета Луганской и Донецкой народных республик Россией. Соответствующее заявление сделал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в своем Twitter-аккаунте.

Министр отметил, что обращение уже передано в Совбез. Ранее также президент США Джо Байден подписал указ о запрете на инвестиции и торговлю с ДНР и ЛНР на фоне признания их независимости Москвой.

«Украина требует созвать заседание Совбеза ООН в связи с... действиями Российской Федерации. Соответствующее обращение уже передано в Совбез», — написал глава внешнеполитического ведомства Украины.

В понедельник, 21 февраля президент России Владимир Путин подписал документ о признании суверенитета Луганской и Донецкой народных республик. Российский лидер совместно с лидерами ЛНР и ДНР Леонидом Пасечником и Денисом Пушилиным заключили соглашение о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между областями и РФ.