Кадыров поддержал мнение Путина о роли России в формировании территории Украины

Москва, 22 февраля. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров согласился с высказыванием российского президента Владимира Путина о влиянии большевиков на создание территориальной целостности Украины.

Российский лидер обратился к соотечественникам 21 февраля в связи с обострением ситуации на Донбассе. Путин начал свою речь с упоминания исторических аспектов формирования территории современной Украины, отметив при этом роль СССР. По мнению главы государства, к распаду Советского союза привели ошибки руководителей большевистской партии. Кадыров поддержал президента России, опубликовав пост в своем Telegram-канале.

«Абсолютно согласен с этим мнением. Вся сегодняшняя Украина в свое время даже не мечтала о тех территориях, которые ей были отданы одним росчерком пера большевиками. Без тех широких безрассудных жестов она и как страна ничего из себя бы изначально не представляла», — заявил Глава Чеченской Республики.

Указ о признании ЛДНР Россией был подписан президентом страны сразу после окончания своего обращения к нации. Согласно тексту документа Донецкая и Луганская народные республики будут сотрудничать с Российской Федерацией.