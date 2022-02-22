Владимир Путин преподал Киеву урок истории

Президент России Владимир Путин выступил с историческим во всех смыслах обращением к гражданам РФ, в котором подробно объяснил свое решение признать ЛНР и ДНР. Однако историческим оно оказалось не только для россиян, в том числе проживающих на территории республик Донбасса, но и для киевского режима.

Украина создана Россией

Основной лейтмотив выступления президента нашей страны заключался в том, что Украина для России не просто соседняя страна, а неотъемлемая часть нашей собственной истории, культуры, духовного пространства.

«Издавна жители юго-западных исторических древнерусских земель называли себя русскими и православными. Так было и до XVII века, когда часть этих территорий воссоединилась с Российским государством, и после», — напомнил президент.

Владимир Путин начал с того, что современная Украина целиком и полностью была создана большевистской Россией, и процесс этот начался практически сразу после революции 1917 года. Затем уже Иосиф Сталин передал Украине некоторые земли, ранее принадлежавшие Польше, Румынии и Венгрии. В 1954 году Никита Хрущев подарил Украине Крым. Так и сформировалась территория советской Украины.

Гораздо хуже, чем ошибка

Президент России отдельно отметил, что на уступки националистам («независимцам») изначально предложил пойти создатель советского государства Владимир Ленин.

«Именно эти ленинские идеи, по сути, конфедеративного государственного устройства и лозунг о праве наций на самоопределение вплоть до отделения и были положены в основу советской государственности: сначала в 1922 году были закреплены в Декларации об образовании Союза ССР, а затем, после смерти Ленина, и в Конституции СССР 1924 года», — привел факты Владимир Путин.

wikipedia.org / Public Domain

Как справедливо заметил глава российского государства, подобные идеи вызывают много вопросов.

«Зачем надо было с барского плеча удовлетворять любые, безгранично растущие националистические амбиции на окраинах бывшей империи? Передавать во вновь образуемые, причем часто произвольно сформированные, административные единицы – союзные республики – огромные, часто не имевшие к ним вообще никакого отношения территории. Повторяю, передавать вместе с населением исторической России. Более того, по факту этим административным единицам придали статус и форму национальных государственных образований. Вновь задаюсь вопросом: зачем надо было делать такие щедрые подарки, о которых самые ярые националисты раньше даже и не мечтали, да еще и наделять республики правом выхода из состава единого государства без всяких условий?» — озвучил совершенно справедливые вопросы Владимир Путин.

Ведь с точки зрения исторических судеб, пояснил глава государства, для России и ее народов ленинские принципы государственного строительства оказались не просто ошибкой, а гораздо хуже, чем ошибка, что стало очевидным после развала СССР в 1991 году.

Украина имени Владимира Ленина

Владимир Путин в своем обращении подчеркнул, что «соображения текущей политической конъюнктуры, какими бы эффектными, выигрышными они ни казались в конкретный момент времени, ни при каких обстоятельствах не должны и не могут быть положены в основу базовых принципов государственности».

«Это исторический факт. Собственно, как уже сказал, в результате большевистской политики и возникла советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать «Украина имени Владимира Ильича Ленина». Он ее автор и архитектор», — подчеркнул президент России.

Настоящая декоммунизация

Глава государства сослался на подтверждающие это целиком и полностью архивные документы, включая жесткие ленинские директивы по Донбассу, который буквально «втиснули» в состав Украины.

«А сейчас «благодарные потомки» посносили на Украине памятники Ленину. Это у них декоммунизацией называется. Вы хотите декоммунизацию? Ну что же, нас это вполне устраивает. Но не нужно, что называется, останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация», — обратился Владимир Путин к киевским властям.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Возвращаясь к истории вопроса, президент России еще раз подчеркнул, что в 1922 году СССР был образован на пространстве бывшей Российской империи.

«Но сама жизнь сразу же показала, что ни сохранить такую огромную и сложную территорию, ни управлять ею на предложенных аморфных, фактически конфедеративных принципах просто невозможно. Они были напрочь оторваны и от действительности, и от исторической традиции», — объяснил президент.

Урок для Киева

Владимир Путин также напомнил, что Россия долгое время «настойчиво и терпеливо» боролась за исполнение Минских соглашений и урегулирование ситуации в Донбассе. Он подчеркнул, что РФ «сделала все для сохранения территориальной независимости Украины».

Однако те, кто захватил власть в Киеве в 2014 году, начали войну против собственного населения, устроив настоящий геноцид в Донбассе. Его удалось прекратить только в феврале 2015 года, когда ополченцы при поддержке добровольцев из России нанесли поражение ВСУ в Дебальцево и были заключены вторые Минские соглашения. Но киевские власти на протяжении многих лет нарушали режим прекращения огня, обстреливая территории ДНР и ЛНР, в результате чего погибали мирные жители, включая детей, женщин и стариков.

Владимир Путин выступил с действительно историческим обращением, по итогам которого были подписаны указы о признании Донецкой и Луганской народных республик. Киев сам не захотел сохранить целостность своей страны, продолжая вести войну против своих бывших сограждан, мечта которых наконец-то сбылась. Жители Донбасса наконец-то могут рассчитывать на нормальную жизнь, потому что безопасность республики теперь будет обеспечивать Россия.