Политолог Елисеева сравнила признание независимости ЛНР и ДНР с воссоединением Крыма и России

Политолог и публицист Наталья Елисеева в разговоре с ФАН высказалась о решении президента РФ Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Она сравнила это событие с воссоединением Крыма с Россией в 2014 году.

По мнению собеседника ФАН, 21 февраля произошло историческое событие, которого ждали очень долго, прежде всего жители Донбасса. Однако, по ее мнению, до окончательного установления мира в регионе еще не так близко.

«На данный момент говорить о том, что все закончилось и с завтрашнего дня наступит мир, дружба и любовь, это не так. Потому что мы видим уже реакцию со стороны Европейского союза. Сейчас проходят совещания и переговоры Украины и стран ЕС и США о том, что дальше делать», — отмечает Елисеева.

facebook.com / Наталия Елисеева

Политолог обращает внимание на то, что Путин в своем заявлении был предельно откровенен. По мнению главы государства, решение по ЛНР и ДНР особо не скажется на геополитической обстановке в мире.

«Было сказано все довольно прямо, что в независимости от того, признали бы мы ДНР и ЛНР, Россия все равно бы была обделена во всем и были бы также введены санкции. Финал был бы реализован вне зависимости от того, чтобы сделала Россия. Это факт. И Путин об этом прямо сказал, что они бы что-нибудь придумали. Путин был прав», — заявила политический обозреватель.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Сейчас же, по мнению эксперта, Россию ждет череда долгих переговоров. Наталья Елисеева напоминает о событиях 2014 года, когда по результатам референдума было принято решение о воссоединении Крыма и РФ.

«Ситуация была довольно сложной, но тем не менее спустя время она не вызывает никаких вопросов, все было решено. Хотя, конечно, у международного сообщества остаются претензии, но в любом случае это было оптимальным решением, которое устраивало и Россию, и крымчан. Здесь также. Это то решение, которое устраивает и Россию, и жителей Донбасса. В любой ситуации, в любом конфликте, главное — люди. Главная цель — прекратить этот тлеющий конфликт, который длится уже восемь лет», — заключила политолог.

Принятие независимости ЛНР и ДНР произошло, несмотря на предостережения со стороны стран НАТО. Многие государства начали говорить о возможных санкциях против РФ. Тем не менее ряд стран уже поддержали решение российского руководителя.