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Япония может ограничить экспорт передовых технологий в Россию

Политика
Япония может ограничить экспорт передовых технологий в Россию
ФБА «Экономика сегодня»

Токио, 22 февраля. Власти Японии хотят ввести ряд санкционных мер в отношении России. Среди них ограничение экспорта передовых технологий, включая полупроводников, пишет газета «Иомиури».

Негативная реакция со стороны ряда стран в отношении России возникла после признания Москвой независимости республик Донбасса. Соответствующие указы подписал президент Владимир Путин 21 февраля.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявлял, что в случае введения санкций против России их содержание будет согласовываться с США. Среди ограничительных мер, кроме экспорта высокотехнологичных товаров, указывалось замораживание активов юридических и физических лиц, пишет Kyodo.

Власти Канады также выразили готовность поддержать союзников в санкционном давлении на Россию. Об этом заявила министр иностранных дел страны Мелани Жоли. Ограничения против РФ хотят ввести из-за якобы нарушения норм международного права.

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