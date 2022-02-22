Профессор Межевич: Кремль до последнего надеялся на соблюдение Минских соглашений Украиной

Санкт-Петербург, 22 февраля. Российская администрация до последнего момента верила, что украинская сторона одумается и начнет следовать минским договоренностям, однако этого не произошло. Таким образом на признание Россией суверенитета Донбасса отреагировал президент ассоциации прибалтийских исследований, профессор Николай Межевич.

Эксперт подчеркнул, что Кремль надеялся, что в Луганской и Донецкой народных республиках «люди нормально смогут жить и по одну сторону линии, и по другую». Несмотря на все надежды, со временем стало ясно, что такому развитию событий сбыться не суждено.

Межевич также отметил, что на всех подобных этапах была видна «рука» Запада, что только ухудшало ситуацию. По словам профессора, Москву вмешивали во внутриукраинский конфликт, попутно возлагая на нее неисполнение Киевом минских договоренностей. В то же время Украина продолжала рассматривать своих восточных соседей как причастную к конфликту сторону.

«Предполагаю, что теперь после объявления руководство стран НАТО закупит в Китае огромную партию новых микрофонов, ибо старые выйдут из употребления по причине исхождения бешенной зеленой слюной. Китайские товарищи, думаю, продадут аппаратуру даже в страны НАТО. Это если пошутить. Если серьезно, то многие мои коллеги предполагали, что признание произойдет еще в 2014. На мой взгляд, руководство России проявило исключительное миролюбие в кубе, даже не в квадрате», — заявил Николай Межевич в эфире Медиагруппы «Патриот».

Профессор напомнил, что ситуации такого рода уже наблюдались в мировой истории. Как пример Межевич привел времена резделения Кореи, отметив, что на Украине тоже такое возможно — стороны могут жить в относительном мире как Северная и Южная Кореи.

«После признания ЛНР и ДНР банды, которые переходят границы, обстреливают детские сады и школы в Донбассе будут получать отпор не только от народного ополчения. Поддерживать их будет лучшая армия Европы. Надо думать, что это как-то повлияет на горячие головы», — заметил специалист.

По словам Межевича, отношение к России — это внутреннее дело Украины. Он отметил, что, скорее всего, львиная доля украинцев искренне считают россиян братьями и уверены, что могут жить в режиме «Россия – Белоруссия».

«Таких людей около половины. Но есть и другие люди, которые не остановятся не перед чем. Они всегда были готовы взяться за оружие. Если есть на данный момент возможность волеизъявления Украины, то почему может не быть волеизъявления ДНР и ЛНР? Надо говорить о помощи им, о поддержке и защите. Чтобы, начиная с сегодняшнего дня ничего не прилетало на их территорию», — подытожил президент ассоциации прибалтийских исследований.

Вечером в понедельник президент России Владимир Путин подписал документ признании суверенитета ДНР и ЛНР. Ранее в тот же день российский лидер выступил с видеообращением к нации.