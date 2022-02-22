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Заседание СБ ООН по украинскому кризису запланировано на 05:00 мск 22 февраля

Политика
Заседание СБ ООН по украинскому кризису запланировано на 05:00 мск 22 февраля
wikipedia.org  /  Coalition for the ICC / CC BY-SA 2.0

Вашингтон, 22 февраля. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций начнет заседание по ситуации на Украине в 5:00 по московскому времени 22 февраля.

Совбез международной организации соберется для обсуждения признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик через два с половиной часа. Об этом проинформировал источник в постоянном представительстве России при ООН.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель отреагировал на подписание российским президентом Владимиром Путиным документа о признании независимости ЛДНР. Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности в своем Twitter заявил о необходимости как можно скорее по этому вопросу провести заседание Совбеза ООН.

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