Заседание СБ ООН по украинскому кризису запланировано на 05:00 мск 22 февраля

Вашингтон, 22 февраля. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций начнет заседание по ситуации на Украине в 5:00 по московскому времени 22 февраля.

Совбез международной организации соберется для обсуждения признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик через два с половиной часа. Об этом проинформировал источник в постоянном представительстве России при ООН.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель отреагировал на подписание российским президентом Владимиром Путиным документа о признании независимости ЛДНР. Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности в своем Twitter заявил о необходимости как можно скорее по этому вопросу провести заседание Совбеза ООН.