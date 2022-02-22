Порошенко прокомментировал признание Россией независимости ЛДНР

Киев, 22 февраля. Россия признанием независимости ЛНР и ДНР толкает мир на конфликт. Такое заявление сделал бывший президент Украины Петр Порошенко.

Президент РФ Владимир Путин выступил с заявлением перед нацией. Во время своей речи он обосновал принятие независимости республик Донбасса и подписал соответствующее соглашения с главами ДНР и ЛНР. Однако такой исход не понравился Порошенко. По его словам, адресатом этого заявления была, в первую очередь, Украина.

«Жестко осуждаю решение России по "признанию независимости" так называемых ДНР и ЛНР», — написал Порошенко.

Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни. Президент Украины Владимир Зеленский отказался от выполнения Минских соглашений, а территория республик ежедневно подвергалась обстрелам. Это вынудило Россию пойти на спасение трех миллионов граждан.