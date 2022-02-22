Канада готова ввести санкции против России из-за признания независимости ЛДНР

Оттава, 22 февраля. Канадские власти выразили готовность поддержать союзников в санкционном давлении на Россию после ее признания суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявила министр иностранных дел страны Мелани Жоли.

Ранее ряд европейских чиновников и лидеров высказались за необходимость ответных мер. По их словам, Россия своими действиями якобы нарушила нормы международного права.

«Мы готовимся к введению экономических санкций за эти действия, но отдельно от тех, которые подготовлены в ответ на любое дальнейшее военное вторжение России на Украину», — говорится в заявлении Жоли.

Глава Белого дома Джо Байден также сообщил, что Вашингтон принял решение о введении рестрикций в отношении Москвы за резолюцию по ЛДНР. По его словам, решение России якобы противоречит Минским соглашениям и создает угрозу миру и стабильности на Украине.