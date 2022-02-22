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Украинское руководство в растерянности: политолог Асафов о будущем свободного Донбасса

  /   Обновлено: 22 февраля 2022 02:36
Политика
Украинское руководство в растерянности: политолог Асафов о будущем свободного Донбасса
Федеральное агентство новостей  / 

ДНР и ЛНР ликуют после новостей о признании Россией независимости. Жители признанных нашим государством республик открывают шампанское и поздравляют друг друга. Люди надеются, что совсем скоро, беженцы, которые были эвакуированы в Ростовскую область и другие регионы – вернутся домой.

Политолог, аналитик, независимый журналист Александр Асафов в комментарии ФАН рассказал, что, по его мнению, президент России Владимир Путин провел очередную красную линию для всех остальных. Он очевидно дал понять, что жители ЛДНР и граждане России, находящихся там, теперь под надежной защитой РФ. Любой выпад в их сторону иметь очевидные последствия и ответственность, как сказал президент, будет на руках киевского режима и их западных кураторов.

«Конечно из политических моментов неизвестна и непонятна дальнейшая судьба Минских соглашений, очевидно, что сейчас Украина, пользуясь этим, как поводом, постарается из них «выскочить», но остается надежда на переговоры на европейских площадках, куда всех позвал Макрон, посмотрим, что будет», — заявил Асафов.

Украинское руководство в растерянности: политолог Асафов о будущем свободного Донбасса
Федеральное агентство новостей /

Говорить о том, что в Донбассе мгновенно наступит мир — тоже не приходится. Но обострения, которого так ждали американцы, точно не будет.

«Стоит подождать и решений СНБО, но очевидно, что украинское руководство находится в растерянности, если не сказать, что в панике. Не понимает, что сейчас делать. Скорее всего, даже те горячие головы, которые на линии соприкосновения командуют и отдают приказы по обстрелам — их сейчас успокоят, если нет, то последствия не заставят себя ждать», — резюмировал Асафов.

Всем видна решительность Кремля, которая была проявлена при рассмотрении вопроса о признании независимости ЛНР и ДНР. Такое мнение в интервью ФАН ранее высказал герой Донецкой Народной Республики, создатель батальона «Пятнашка» Ахра Авидзба.

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