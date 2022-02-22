«Мы на пороге больших перемен»: в чем заключалась суть исторической «лекции» Путина

Историческое событие наблюдали сегодня все жители мира, озабоченные конфликтом в Донбассе. Решение президента России Владимира Путина о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик многие эксперты назвали одним из самых важных событий в мировой политике.

Обращение главы государства оказалось обстоятельным и довольно обширным. А центральной его частью стали слова об исторической роли России. Член научного совета при ООН РАН «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС», главный редактор журнала «Архонт», историк Антон Бредихин в беседе с ФАН объяснил суть речи Путина.

«Центральной частью речи Владимира Владимировича стали слова о самокритике. Наша власть готова открыто критиковать действия своих предшественников, здраво оценивать их, смотреть через большую лупу на те поступки, которые совершались тогда, и что из них в итоге получается через десятилетия, через полвека, через еще больший период», — отметил собеседник ФАН.

из личного архива / Антона Бредихина

Историк также отметил, что для большой политики подобный шаг — шаг в сильное будущее и демонстрация для ряда стран того, что Россия способна переосмыслить свое прошлое и, используя те ошибки, которые делались ранее, восстановить свое могущество и влияние.

Объясняя свое решение касательно ЛНР и ДНР, Владимир Путин счел необходимым коснуться истории создания Украины. Он подчеркнул, что современная Украина была искусственно создана Россией, а точнее большевистской Россией.

«Правильная оценка Путина в том, что, когда Украина пошла по пути декоммунизации, соответственно она должна отказаться от всего того, что было ей подарено со стороны советских вождей. Здесь идет и дальнейший взгляд на развитие событий. Вполне возможно, что Украина получит самую настоящую декоммунизацию», — высказался Бредихин.

Федеральное агентство новостей /

Владимир Путин также напомнил, что Россия долгое время «настойчиво и терпеливо» боролась за исполнение Минских соглашений и урегулирование ситуации в Донбассе. Он подчеркнул, что РФ «сделала все для сохранения территориальной независимости Украины».

«Не даром тот же политолог Сергей Марков называет Путина философом политики. Действительно, Путин осмысливал слишком многие форматы, которые не пытался передать через свое обращение, конечно, оно было масштабно, которое поняли далеко не все. Но главную суть уловили, что мы сейчас на пороге больших перемен и эти большие перемены будут мощным импульсом для всего севера Евразии», — резюмировал Антон Бредихин.

Тем временем жители Донецкой и Луганской народных республик с придыханием смотрели эфир внеочередного заседания Совета безопасности России и выступление президента Владимира Путина. Долгожданный момент истины настал, мечта миллионов людей осуществлена — жители свободного Донбасса теперь могут рассчитывать на безопасность и спокойствие.