Джонсон проведет заседание чрезвычайного правительственного комитета из-за Украины

Лондон, 22 февраля. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен провести заседание чрезвычайного правительственного комитета на фоне ситуации вокруг Украины. Оно намечено на утро, сообщили в канцелярии.

Власти Великобритании хотят поднять вопрос решения России по ДНР и ЛНР на заседаниях Совбеза ООН и ОБСЕ. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании суверенитета республик Донбасса.

Недавно премьер Великобритании Борис Джонсон созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Последний отчитался об итогах переговоров в своем Twitter на английском языке. Зеленский намерен связаться с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой Евросовета Шарлем Мишелем.