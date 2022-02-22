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Джонсон проведет заседание чрезвычайного правительственного комитета из-за Украины

Политика
Джонсон проведет заседание чрезвычайного правительственного комитета из-за Украины
Global Look Press  /  I-Images/Keystone Press Agency

Лондон, 22 февраля. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен провести заседание чрезвычайного правительственного комитета на фоне ситуации вокруг Украины. Оно намечено на утро, сообщили в канцелярии.

Власти Великобритании хотят поднять вопрос решения России по ДНР и ЛНР на заседаниях Совбеза ООН и ОБСЕ. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании суверенитета республик Донбасса.

Недавно премьер Великобритании Борис Джонсон созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Последний отчитался об итогах переговоров в своем Twitter на английском языке. Зеленский намерен связаться с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой Евросовета Шарлем Мишелем.

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