Байден подписал указ о санкциях из-за признания суверенитета ЛНР и ДНР

Вашингтон, 22 февраля. Президент США Джо Байден принял решение о санкциях из-за признания Россией суверенитета ЛНР и ДНР.

Американский лидер подписал указ о санкциях, согласно которому, запрещаются какие-либо новые инвестиции в ДНР и ЛНР, а также экспорт в США из них. Кроме того под санкции попали экспорт, реэкспорт, продажа, поставки из США товаров, услуг и технологий в Донецкую и Луганскую республики.

«Признание ДНР и ЛНР противоречит обязательствам РФ по Минским соглашениям и еще больше угрожает миру и стабильности Украины», — считает Байден.

О намерении США реагировать быстро и решительно на действия России американский лидер ранее сообщал президенту Украины Владимиру Зеленскому. Пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки заявила, что Вашингтон ожидал от Москвы заявления о признании независимости Донбасса.