Антонов: российские дипломаты находятся под давлением спецслужб США

Вашингтон, 22 февраля. Соединенные Штаты продолжают вести бескомпромиссную борьбу против российских дипломатов. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Для этого США используют самые разные методы, отметил он. В частности, давят на российских служащих с помощью спецслужб, а также пытаются их вербовать. Россия при этом продолжает выражать готовность к переговорам. Однако они должны в равной степени учитывать интересы сторон.

«Готовы к продолжению консультаций по устранению двусторонних раздражителей. Тем не менее попытки увести разговор в сторону удовлетворения только американских потребностей ничего не дадут. Нужен равный учет интересов друг друга», — отметил он.

Дипломат добавил, что стороны могут легко перечеркнуть возникшую «обременительную ситуацию». Для этого лишь необходимо аннулировать ограничения на обоюдной основе. Поэтому соответствующие предложения России остаются в силе.

Так Антонов прокомментировал заявление американского коллеги Джона Салливана. Ранее он заявлял о трудностях работы посольства США в Москве.