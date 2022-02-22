Боррель призвал срочно провести заседание Совбеза ООН после решения России

Брюссель, 22 февраля. Совет безопасности ООН необходимо созвать как можно скорее после указов президента РФ Владимира Путина о признании суверенитета ДНР и ЛНР. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам 21 февраля. Он заявил, что необходимо признать суверенитет республик Донбасса. Сразу после своей речи глава страны подписал соответствующие указы и отдал поручение обеспечить мир в ДНР и ЛНР.

«Указы президента Путина о введении так называемой миссии по поддержанию мира в так называемые Донецкую и Луганскую народные республики - это нарушение территориальной целостности Украины и суверенитета. Совет безопасности ООН должен собраться как можно скорее», — отметил Боррель в Twitter.

Свои беспокойства по принятому Россией решения высказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Соответствующую информацию озвучил представитель генсека всемирной организации.