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Россия заключит с ДНР и ЛНР соглашения о двойном гражданстве

Политика
Россия заключит с ДНР и ЛНР соглашения о двойном гражданстве
pxhere.com

Москва, 22 февраля. Правительство России совместно с главами признанных Донецкой и Луганской народных республик подготовит документ соглашения о двойном гражданстве граждан.

Российская Федерация намерена в документальном порядке оформить несколько соглашений о двойном гражданстве для россиян и жителей ЛНР и ДНР. Соответствующие постановления будут приняты в рамках реализации дипломатического сотрудничества с ЛДНР.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому национальное Министерство иностранных дел должно обсудить с Донецкой и Луганской народными республиками вопросы совместного сотрудничества. Такое распоряжение главы государства было отдано после подписания документа о признании Россией суверенитета Донбасса.

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