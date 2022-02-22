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ОБСЕ: за несколько дней режим прекращения огня в ЛДНР был нарушен более трех тысяч раз

Армия
ОБСЕ: за несколько дней режим прекращения огня в ЛДНР был нарушен более трех тысяч раз
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Вена, 22 февраля. В Донецкой Народной Республике за 18-20 февраля было зарегистрировано 2158 нарушений режима прекращения огня, в том числе 1100 взрывов. Информацию об этом передали наблюдатели ОБСЕ.

Они также сообщили о1073 случаях нарушения режима тишины в Луганской Народной Республике. Также было зафиксировано 926 взрывов. В совокупности по территории ЛДНР 3231 раза открывали огонь.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о достижении максимальной напряженности в Донбассе. Кроме того, он отметил, что нагнетаемая западными странами риторика может привести к провокациям с непоправимыми последствиями в регионе.

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