США напомнили, что не станут отправлять войска на Украину

Вашингтон, 22 февраля. Администрация президента США подтвердила отсутствие планов по переброске военного контингента на Украину, несмотря на последние события в Донбассе.

Обострение ситуации в Донбассе произошло на прошлой неделе. Стороны конфликта обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня, а решить противоречия путем дипломатического воздействия не вышло. В связи с этим Россия приняла решение о признании независимости ЛДНР. Соответствующий указ уже подписал президент РФ Владимир Путин.

Некоторое время назад президент США Байден уже заявлял о недопустимости переброски регулярной армии США на территорию Украины. По его словам, подобные действия могут спровоцировать начало третьей мировой войны.