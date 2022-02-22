Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 февраля 03:10
03:10
Политика
Bloomberg: эвакуированных во Львов дипломатов США вывозят в Польшу
03:09
Политика
Владимир Путин преподал Киеву урок истории
03:07
Политика
Кулеба призвал созвать заседание Совбеза ООН после признания независимости Донбасса
03:03
Политика
Кадыров поддержал мнение Путина о роли России в формировании территории Украины
02:54
Политика
Япония может ограничить экспорт передовых технологий в Россию
02:53
Политика
Профессор Межевич: Кремль до последнего надеялся на соблюдение Минских соглашений Украиной
02:45
Политика
Заседание СБ ООН по украинскому кризису запланировано на 05:00 мск 22 февраля
02:44
Общество
Около тысячи беженцев из Донбасса прибыли в Нижний Новгород
02:38
Политика
«Мы на пороге больших перемен»: в чем заключалась суть исторической «лекции» Путина
02:38
Политика
Порошенко прокомментировал признание Россией независимости ЛДНР
Все новости

США напомнили, что не станут отправлять войска на Украину

Политика
США напомнили, что не станут отправлять войска на Украину
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 22 февраля. Администрация президента США подтвердила отсутствие планов по переброске военного контингента на Украину, несмотря на последние события в Донбассе.

Обострение ситуации в Донбассе произошло на прошлой неделе. Стороны конфликта обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня, а решить противоречия путем дипломатического воздействия не вышло. В связи с этим Россия приняла решение о признании независимости ЛДНР. Соответствующий указ уже подписал президент РФ Владимир Путин.

Некоторое время назад президент США Байден уже заявлял о недопустимости переброски регулярной армии США на территорию Украины. По его словам, подобные действия могут спровоцировать начало третьей мировой войны.

Вернуться назад
Все новости / Политика / США напомнили, что не станут отправлять войска на Украину
байден лднр ввод войск сша и украина
Комментировать