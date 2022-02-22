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Джабаров: заседание Совбеза показало Западу приверженность России демократии

  /   Обновлено: 22 февраля 2022 02:01
Политика
Джабаров: заседание Совбеза показало Западу приверженность России демократии
Федеральное агентство новостей

Москва, 22 февраля. Проведенное ранее внеочередное заседание Совбеза стало уникальным событием и продемонстрировало Западу, что Россия является по-настоящему демократической страной. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

На экстренном заседании Совбеза, прошедшем 21 февраля, обсуждался вопрос о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Как отметил сенатор, мероприятие впервые состоялось в таком формате. Все мнения при этом сходились на одном — суверенитет ЛДНР необходимо признать, и это решение будет действительно справедливым. Об этом передает «ПолитЭксперт».

«Самое главное — мы показали Западу, который больно много говорит о демократии, а на самом деле никакой речи о ней там нет, мы показали им, что Россия — действительно демократичная страна. В прямом эфире на весь мир Путин провел совещание с членами Совбеза и каждый без предварительной подготовки высказал свою позицию по данному вопросу», — объяснил Джабаров.

Сенатор также отметил, что бояться негативной реакции Запада на признание республик бессмысленно. Без этого или с этим он все равно найдет предлог для введения ограничений. В этом цель всей политики Запада — сдержать Россию. Об этом также заявлял президент Владимир Путин.

Ранее глава РФ подписал указ о признании ЛДНР. Сделал он это в ходе своего видеообращения к гражданам России.

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