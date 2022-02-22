Пушилин поздравил жителей Донбасса с признанием независимости

Донецк, 22 февраля. Исторический момент признания республик ЛДНР президентом России Владимиром Путиным навсегда и прочно войдет в историю как восстановление справедливости. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Пушилин отметил, что действия российского лидера — больше чем помощь и поддержка. Он считает, что это принятие краеугольных решений, которые определят уверенность в мирном будущем «сильного и Русского Донбасса».

«Президент Российской Федерации воплотил волю россиян, волю русского народа к единству. Мы благодарны Владимиру Путину и всей России», — подчеркнул Пушилин в своем Telegram-канале.

Ранее президент России Владимир Путин дал распоряжение Минобороны обеспечить поддержание мира на территории ЛДНР. Это произошло незадолго после признания независимости республик.