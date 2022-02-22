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Зеленский на английском отчитался о своих действиях после заявления России по Донбассу

Политика
Зеленский на английском отчитался о своих действиях после заявления России по Донбассу
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Киев, 22 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с премьером Великобритании Борисом Джонсоном.

Об этом он написал на английском языке в социальной сети Twitter. Глава Украины добавил, что намерен связаться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Еще вечером 21 февраля Владимир Зеленский созвонился с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Около получаса они обсуждали ситуацию вокруг Донбасса. Их разговор состоялся после заявления России о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик.

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