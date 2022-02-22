Зеленский на английском отчитался о своих действиях после заявления России по Донбассу

Киев, 22 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с премьером Великобритании Борисом Джонсоном.

Об этом он написал на английском языке в социальной сети Twitter. Глава Украины добавил, что намерен связаться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой Евросовета Шарлем Мишелем.

After the #NSDC meeting, discussed the current situation with @BorisJohnson. Now we are urgently preparing an address and after that, talks with @eucopresident and @RTErdogan are planned. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 21, 2022

Еще вечером 21 февраля Владимир Зеленский созвонился с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Около получаса они обсуждали ситуацию вокруг Донбасса. Их разговор состоялся после заявления России о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик.