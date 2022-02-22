Зеленский передумал выступать с обращением к нации

Киев, 22 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский оставил граждан без обещанного обращения к нации. Трансляция выступления главы государства так и не началась.

Украинский лидер по итогам заседания с СНБО не захотел принимать каких-либо решений. Такой информацией поделились журналисты со ссылкой на источники в офисе президента страны.

Кроме того, украинцы не дождались и анонсированного обращения к нации. Ранее глава государства заявлял, что готовится выступить как можно скорее.

С обращением к гражданам России ранее выступил президент страны Владимир Путин. Завершением его выступления стало подписание указа о признании ЛНР и ДНР независимыми республиками.