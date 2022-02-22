Россия окажет поддержку финансовой и банковской системам ДНР и ЛНР

Москва, 22 февраля. Российская сторона выразила готовность оказывать экономическую поддержку финансовой и банковской системам признанных Донецкой и Луганской народных республик.

Президент России Владимир Путин вечером в понедельник подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Один из пунктов документа гласит, что республики могут рассчитывать на помощь от Российской Федерации по стабилизации экономики признанных территорий, где платежной системой является рубль. В частности, страна планирует принимать меры по поддержке финансовой и банковской систем.

Российский лидер 21 февраля провел совещание национального Совета безопасности, в ходе которого заслушал доклады первых лиц государства по обострению ситуации на Донбассе. После него Путин обратился к гражданам страны, обосновав необходимость признания суверенитета ЛНР и ДНР.