Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 февраля 03:09
03:09
Политика
Владимир Путин преподал Киеву урок истории
03:07
Политика
Кулеба призвал созвать заседание Совбеза ООН после признания независимости Донбасса
03:03
Политика
Кадыров поддержал мнение Путина о роли России в формировании территории Украины
02:54
Политика
Япония может ограничить экспорт передовых технологий в Россию
02:53
Политика
Профессор Межевич: Кремль до последнего надеялся на соблюдение Минских соглашений Украиной
02:45
Политика
Заседание СБ ООН по украинскому кризису запланировано на 05:00 мск 22 февраля
02:44
Общество
Около тысячи беженцев из Донбасса прибыли в Нижний Новгород
02:38
Политика
«Мы на пороге больших перемен»: в чем заключалась суть исторической «лекции» Путина
02:38
Политика
Порошенко прокомментировал признание Россией независимости ЛДНР
02:37
Политика
Канада готова ввести санкции против России из-за признания независимости ЛДНР
Все новости

Россия окажет поддержку финансовой и банковской системам ДНР и ЛНР

Экономика
Россия окажет поддержку финансовой и банковской системам ДНР и ЛНР
Федеральное агентство новостей

Москва, 22 февраля. Российская сторона выразила готовность оказывать экономическую поддержку финансовой и банковской системам признанных Донецкой и Луганской народных республик.

Президент России Владимир Путин вечером в понедельник подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Один из пунктов документа гласит, что республики могут рассчитывать на помощь от Российской Федерации по стабилизации экономики признанных территорий, где платежной системой является рубль. В частности, страна планирует принимать меры по поддержке финансовой и банковской систем.

Российский лидер 21 февраля провел совещание национального Совета безопасности, в ходе которого заслушал доклады первых лиц государства по обострению ситуации на Донбассе. После него Путин обратился к гражданам страны, обосновав необходимость признания суверенитета ЛНР и ДНР.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Россия окажет поддержку финансовой и банковской системам ДНР и ЛНР
ЛНР днр россия
Комментировать