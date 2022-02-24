«Этот день в истории». Что произошло 24 февраля, праздники, факты, люди

24 февраля — Велесов день. Это славянский языческий праздник, который также называют Коровьим праздником. Велес считался покровителем домашнего скота — источника богатства для крестьянских семей. По традиции, женщины в этот день пили крепкий мед и били мужей доской для прядения льна.

Ровно 170 лет назад Николай Гоголь сжег в камине тетради с продолжением «Мертвых душ». Уничтожение второго тома произошло в Москве, в доме на Никитском бульваре. Сегодня литературоведы сходятся во мнении, что потеря рукописей — трагедия для мировой литературы.

В 1938 году выпустили первую в мире зубную щетку с синтетическим волокном. Это событие произвело настоящую революцию в области стоматологии и гигиены полости рта. Нейлоновым волокна вместо натуральной щетины существенно увеличили качество чистки зубов.

Об этом и многом другом — в новом выпуске передачи «Этот день в истории».