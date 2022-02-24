Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 февраля 11:25
11:25
Политика
Румынский эксперт Василеску: реакция КНР на признание ЛДНР Россией неприемлема
11:24
Происшествия
Международный аэропорт Махачкалы восстановил работу после сообщений об отмене рейсов
11:24
Общество
Франция запретила полеты над Украиной и в зоне контроля двух городов России
11:23
Армия
Народная милиция ДНР: ВСУ заминировали территорию Авдеевского коксохимического завода
11:23
Происшествия
Два ребенка пострадали из-за схода снега с крыши дома в Татарстане
11:22
Общество
Стоят блокпосты, людей не выпускают: житель Одессы рассказал о ситуации в городе
11:18
Армия
Глава ЛНР Пасечник обещал амнистию всем сложившим оружием солдатам ВСУ
11:17
Политика
Правительство Молдавии планирует ввести чрезвычайное положение из-за ситуации на Украине
11:15
Общество
Мэр дагестанского Каспийска заявил, что Россия не отдаст ни пяди своей земли
11:11
Общество
Более 750 россиян с коронавирусом скончались за сутки
Все новости

«Этот день в истории». Что произошло 24 февраля, праздники, факты, люди

ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 24 февраля, праздники, факты, люди

24 февраля — Велесов день. Это славянский языческий праздник, который также называют Коровьим праздником. Велес считался покровителем домашнего скота — источника богатства для крестьянских семей. По традиции, женщины в этот день пили крепкий мед и били мужей доской для прядения льна.

Ровно 170 лет назад Николай Гоголь сжег в камине тетради с продолжением «Мертвых душ». Уничтожение второго тома произошло в Москве, в доме на Никитском бульваре. Сегодня литературоведы сходятся во мнении, что потеря рукописей — трагедия для мировой литературы.

В 1938 году выпустили первую в мире зубную щетку с синтетическим волокном. Это событие произвело настоящую революцию в области стоматологии и гигиены полости рта. Нейлоновым волокна вместо натуральной щетины существенно увеличили качество чистки зубов.

Об этом и многом другом — в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

Вернуться назад
Все новости / ФАН-ТВ / «Этот день в истории». Что произошло 24 февраля, праздники, факты, люди
праздники ушаков общество история стив джобс этот день в истории
Комментировать