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Соглашения России с ЛНР и ДНР рассчитаны на десять лет

Политика
Соглашения России с ЛНР и ДНР рассчитаны на десять лет
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Москва, 22 февраля. Соглашения, которые Россия подписала с ЛНР и ДНР, будут действовать десять лет. Договоры предполагают совместную охрану границ Донбасса.

Рассчитанные на десять лет соглашения предусматривают право строить и использовать военную инфраструктуру и базы на территории друг друга. Ратификация договоров между сторонами не потребует дополнительных бюджетных ассигнований.

«Настоящий договор заключается сроком на 10 лет. Его действие будет автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если ни одна из договаривающихся сторон не заявит путем письменного уведомления о своем желании прекратить его действие не позднее чем за шесть месяцев до истечения очередного периода», — говорится в документе.

Кроме того, Россия, ДНР и ЛНР будут консультировать в случае, если у одной из сторон возникнуть опасения в целях совместной обороны.

Указ о признании ЛНР и ДНР независимыми республиками подписан Россией 21 февраля. Президент страны Владимир Путин объявил о решение во время обращения к нации.

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