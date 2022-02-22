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Россия и ДНР заключат соглашение по совместной охране границ признанной республики

Политика
Россия и ДНР заключат соглашение по совместной охране границ признанной республики
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Среда

Москва, 22 февраля. Охрана границы признанной Россией Донецкой народной республики будет производиться благодаря совместным усилиям двух сторон, которые подпишут соответствующее соглашение.

Договор о контроле стабильной обстановки вдоль границы ДНР с Украиной будет заключен на основе заинтересованности в безопасности населения России и Донбасса. Стороны готовятся подписать письменное соглашение об охране граничащих с украинским государством территорий.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе обращения к соотечественникам вечером 21 февраля заявил, что Украина изначально начала строить государственность на противоречиях. По мнению российского лидера, точкой отсчета для ошибочного поведения украинского правительства является момент отсоединения от СССР.

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днр россия граница
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