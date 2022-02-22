Россия и ДНР заключат соглашение по совместной охране границ признанной республики

Москва, 22 февраля. Охрана границы признанной Россией Донецкой народной республики будет производиться благодаря совместным усилиям двух сторон, которые подпишут соответствующее соглашение.

Договор о контроле стабильной обстановки вдоль границы ДНР с Украиной будет заключен на основе заинтересованности в безопасности населения России и Донбасса. Стороны готовятся подписать письменное соглашение об охране граничащих с украинским государством территорий.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе обращения к соотечественникам вечером 21 февраля заявил, что Украина изначально начала строить государственность на противоречиях. По мнению российского лидера, точкой отсчета для ошибочного поведения украинского правительства является момент отсоединения от СССР.