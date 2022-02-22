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МИД России: информация и готовящихся терактах на территории страны не подтвердилась

Политика
МИД России: информация и готовящихся терактах на территории страны не подтвердилась
Личный архив  /  Богдан

Москва, 22 февраля. Российская сторона рассчитывает на компетентность сотрудников американской дипмиссии и ожидает, что они не будут вбрасывать непроверенную информация. Так МИД РФ прокомментировал публикацию посольства США о готовящихся терактах в крупных российских городах.

В тексте было указано, что в Москве, Санкт-Петербурге и других мегаполисах планируется серия террористических актов. При этом никаких доказательств и источников информации предоставлено не было.

«Вызывает глубокое недоумение неуемное желание Вашингтона нагнетать, особенно в текущих условиях, обстановку, вбрасывать непроверенную информацию по столь чувствительным вопросам. Рассчитываем на ответственное и профессиональное отношение американских дипломатов к своим служебным обязанностям», — говорится в ответе МИД РФ.

Ранее эту ситуацию прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, американская дипмиссия занимает несолидную позицию, публикуя такое «предупреждение».

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