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Байден решительно осудил признание Россией независимости Донбасса

Политика
Байден решительно осудил признание Россией независимости Донбасса
president.gov.ua  /  ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Вашингтон, 22 февраля. Президент США Джозеф Байден в переговорах с главой Украины решительно осудил признание Россией суверенитета Луганской и Донецкой народных республик. Соответствующую информацию сообщили в Белом доме.

Пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки также заявила, что Вашингтон ожидал от Москвы заявления о признании независимости Донбасса. По ее словам, Белый дом готов незамедлительно дать свой ответ на такое развитие событий. Псаки также подчеркнула, что в отношении Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики будут введены санкционные ограничения.

«Мы ожидали подобного шага со стороны России и готовы немедленно отреагировать», — заявила пресс-секретарь Белого дома.

Президент России Владимир Путин в понедельник подписал соглашение о дружбе и взаимной помощи с главами ЛНР и ДНР Леонидом Пасечником и Денисом Пушилиным. Тем же днем глава российского государства выступил с видеообращением к согражданам.

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