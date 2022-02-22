Байден решительно осудил признание Россией независимости Донбасса

Вашингтон, 22 февраля. Президент США Джозеф Байден в переговорах с главой Украины решительно осудил признание Россией суверенитета Луганской и Донецкой народных республик. Соответствующую информацию сообщили в Белом доме.

Пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки также заявила, что Вашингтон ожидал от Москвы заявления о признании независимости Донбасса. По ее словам, Белый дом готов незамедлительно дать свой ответ на такое развитие событий. Псаки также подчеркнула, что в отношении Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики будут введены санкционные ограничения.

«Мы ожидали подобного шага со стороны России и готовы немедленно отреагировать», — заявила пресс-секретарь Белого дома.

Президент России Владимир Путин в понедельник подписал соглашение о дружбе и взаимной помощи с главами ЛНР и ДНР Леонидом Пасечником и Денисом Пушилиным. Тем же днем глава российского государства выступил с видеообращением к согражданам.